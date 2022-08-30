На улице Лобова в Мурманске починили лестницу после вмешательства прокуратуры

Ответственное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, лестницу починили. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске отремонтировали уличную лестницу у дома №50 на улице Адмирала Лобова после вмешательства прокуратуры.

- У бетонной уличной лестницы разваливались ступени, что говорит о ненадлежащем исполнении управляющей организацией «Севжилсервис» требований жилищного законодательства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Для устранения выявленных нарушений в адрес руководителя УК внесли представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Ответственное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, лестницу починили.

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