Уголовное дело из-за 998 рублей 13 копеек. Житель Североморска испортил себе жизнь

При вынесении приговора было учтено, что мужчина раскаялся в содеянном и признал вину. Фото: Алексей ФОКИН

Житель Североморска стал фигурантом уголовного дела из-за желания выпить. 3 июня он зашел в один из магазинов флотской столицы, выждал время, пока за ним никто не наблюдал, и взял пол-литровую бутылку водки "Парламент" и две бутылки рома "Бакарди Карта Бланка" по 0,5 литра. Спрятав их, мужчина пошел к выходу, минуя кассу.

- Это заметил старший продавец-кассир магазина, который попытался пресечь незаконные действия и потребовал заплатить за товар или вернуть его. Покупатель же попытался скрыться, но его остановили, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Североморец пытался украсть алкоголя на 998 рублей 13 копеек. За это суд приговорил его к году лишения свободы условно и испытательном сроку на два года. При вынесении приговора было учтено, что мужчина раскаялся в содеянном и признал вину.

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