Лето попрощается с Мурманской областью холодом и ветром

Северяне говорят, что лето-2022 в Мурманской области как никогда теплым. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Северяне говорят, что лето-2022 в Мурманской области как никогда теплым. И это правда - температурные рекорды и аномальное тепло тому подтверждение. Но прощаться с Заполярьем лето будет холодом.

31 августа синоптики обещают до +12, временами дождь, ветер ночью юго-западный слабый, днем северный умеренный.

Напомним: в Хибинах может выпасть первый снег, а в ночь с 30 на 31 августа ожидаются первые заморозки.

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