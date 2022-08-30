Лето попрощается с Мурманской областью холодом и ветром

Северяне говорят, что лето-2022 в Мурманской области как никогда теплым.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Северяне говорят, что лето-2022 в Мурманской области как никогда теплым. И это правда - температурные рекорды и аномальное тепло тому подтверждение. Но прощаться с Заполярьем лето будет холодом.
31 августа синоптики обещают до +12, временами дождь, ветер ночью юго-западный слабый, днем северный умеренный.
Напомним: в Хибинах может выпасть первый снег, а в ночь с 30 на 31 августа ожидаются первые заморозки.
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