70-летняя жительница Кировска повредила плечо из-за резкого торможения автобуса

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции ищут свидетелей происшествия и просят их позвонить по телефону +7(999)091-60-46.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Вечером 28 августа госпитализировали 70-летнюю жительницу Кировска, которая пострадала из-за резкого торможения автобуса №128.
- Водитель белой Scoda Yeti, двигаясь со стороны Кировска, свернул налево к автомойке прямо перед пассажирским "ЛиАЗом", не убедившись в безопасности маневра и не пропустив автобус. От резкого торможения кировчанка не удержалась на месте и налетела на поручень, повредив плечо, - сообщает "ХибИнформБюро"
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции ищут свидетелей происшествия и просят их позвонить по телефону +7(999)091-60-46.
Напомним: в Апатитах на улице Сидоренко произошло ДТП с рейсовым автобусом. Его водитель не справился с управлением и выехал на пешеходную зону.
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