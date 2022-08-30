Стало известно, где нашли пропавшего под Кандалакшей 11-летнего немого мальчика

Мальчика передели родителям. Фото: Скриншот видео СКР по МО

Днем 30 августа благополучно завершились поиски 11-летнего мальчика, пропавшего под Кандалакшей. Ребенок ушел со двора в СНТ "Урожай" вечером 30 августа, обеспокоенные родители, когда не смогли найти его самостоятельно, обратились в полицию.

Поиски объединили десятки человек. К ним подключились полиция, следователи-криминалисты и участники поисково-спасательных отрядов. К счастью, мальчика нашли живым и невредимым. Как сообщили "КП"-Мурманск" волонтеры, ребенка обнаружили в лесу. Сейчас стали известны подробности.

- Потерявшегося в Кандалакшском районе мальчика обнаружили в лесу у берега озера Ульяшево, примерно в 2 двух от СНТ "Урожай". Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, в настоящее время находится под присмотром врачей и родителей. Каких-либо противоправных действий в отношении мальчика не совершалось. В поисках были задействованы свыше 150 человек, большинство из них – волонтеры и гражданские лица, откликнувшиеся на чужую беду, - рассказали в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

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