УФАС по Мурманской области возглавила Кристина Смирнова

В УФАС по Мурманской области новый руководитель. Фото: Nord-News

В УФАС по Мурманской области сменилось руководство. Вместо Светланы Чеченой врио главы стала ее заместитель Кристина Смирнова.

- Известно, что Кристина Смирнова 1987 года рождения, образование высшее юридическое, в 2009 году с отличием окончила Мурманский гуманитарный институт. В 2009 году поступила на государственную гражданскую службу в Управление ФАС по Мурманской области. Награждена медалью ФАС России «За отличие в службе» 3 степени, - сообщает Nord-News.

Светлана Чеченина, руководившая региональным антимонопольным органом почти 11 лет, ушла на пенсию.

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