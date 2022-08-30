Жителя Ковдора задержали за хранение дома 49 патронов

Северянину грозит до четырех лет колонии и штраф до 80 тысяч рублей. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В отношении 40-летнего жителя Ковдора возбудили уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. Оказалось, что около года мужчина прятал дома 49 спортивно-охотничьих патронов кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм, которые были пригодны для стрельбы.

- Ковдорчанин признался, что нашел патроны в лесу и спрятал в кладовке своего дома. Мужчина понимал, что незаконно хранит у себя данные патроны, ведь разрешения и лицензии на хранение и ношения оружия и боеприпасов у него нет, и никогда не было. Сдавать в полицию патроны не собирался, так как думал, что они могут ему пригодиться. Вину признал полностью. Ранее, мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Северянину грозит до четырех лет колонии и штраф до 80 тысяч рублей.

Напомним: 46-летний мурманчанин восемь лет подвергал смертельной опасности других людей. В феврале 2013 года он прямо в тамбуре многоквартирного дома на проспекте Кольском спрятал реактивную противотанковую гранату, где она лежала годами.

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