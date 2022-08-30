Дикие птицы предсказали Мурманской области скорую осень и зиму

Сотрудники заповедника "Пасвик" стали свидетелями миграции на юг краснокнижных серых журавлей. Фото: Скриншот видео

Сотрудники заповедника "Пасвик" стали свидетелями миграции на юг краснокнижных серых журавлей. Напомним: прилетели они с зимовки в Заполярье еще в апреле, что является привычным для них временем. А вот покидают Кольский полуостров они довольно рано.

- Осенний отлет происходит во второй половине августа-сентябре. Считается, что если журавли неспеша собираются на юг, то осень будет теплой. Если же все стаи резко исчезли, значит, холода совсем близко. Люди всегда верили, что эти птицы способны чувствовать надвигающуюся стужу, поэтому и родились подобные приметы. Еще одна гласит, что раз журавль улетел рано, то и зима наступит быстрее обычного и будет морозной, - сообщили в "Пасвике".

Уже на этой неделе синоптики обещают северянам первые заморозки и снег на горных вершинах. Так что птицы вполне предсказали дыхание осени.

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