Поиски пропавшего под Кандалакшей не разговаривающего мальчика завершены

Вечером 29 августа 11-летний Руслан Маряшин вышел со двора дома в садовом некоммерческом товариществе "Урожай" под Кандалакшей и пропал. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вечером 29 августа 11-летний Руслан Маряшин вышел со двора дома в садовом некоммерческом товариществе "Урожай" под Кандалакшей и пропал.

К его поискам подключились полиция, волонтеры, кинологи, криминалисты. В СУ Следственного комитета по Мурманской области возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Работы на местности осложнялись тем, что мальчик не разговаривает.

Около трех часов дня волонтеры поисковых отрядов, участвующих в поисках, приостановили их для проверки информации. После стало известно, что Руслана нашли живым. "КП"-Мурманск" обратилась за подробностями в правоохранительные органы.

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