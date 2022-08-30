Из-за Дня знаний в Мурманской области запретят продажу алкоголя

В список дней трезвости также входят Последний звонок, День защиты детей, День молодежи. Фото: Антон ЗАБИРОВ

1 сентября магазины Мурманской области не смогут продавать алкоголь. День знаний входит в перечень праздников, когда запрещена розничная торговля спиртным, как крепким, так и с низким градусом, например, сидром.

В список дней трезвости также входят Последний звонок, День защиты детей, День молодежи.

Напомним: к Первому сентября в центре Мурманска работает ярмарка "На Севере - учиться!".

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