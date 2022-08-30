Житель Мурманска пытался убить сына ножом и графином

66-летний житель Мурманска услышал приговор за покушение на убийство собственного сына. Фото: Олег ЗОЛОТО

66-летний житель Мурманска услышал приговор за покушение на убийство собственного сына.

- В январе 2022 года мужчина в своей квартире в Первомайском округе во время ссоры с сыном ударил его графином с водой по голове, после чего взял нож и нанес им порез по шее мужчины. Потерпевшему удалось оттолкнуть нападавшего и покинуть квартиру, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Суд приговорил северянина к четырем годам колонии строгого режима. При этом адвокат мужчины подал апелляцию, попробовав смягчить приговор за счет переквалификации: покушение на убийство предложили заменить на причинение тяжкого вреда здоровья с использованием предмета в качестве оружия. Однако областной суд менять решение Первомайского суда не стал.

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