Житель Мурманска откопал в автогородке боевые гранаты и патроны

Специалисты инженерно-технического отделения Росгвардии выехали в автогородок на улице Сафонова в Мурманске. Фото: Росгвардия Мурманской области

Специалисты инженерно-технического отделения Росгвардии выехали в автогородок на улице Сафонова в Мурманске. Там один из владельцев гаражей откопал во время уборки опасные вещи.

- Инженеры ОМОН Росгвардии после осмотра установили, что перед ними – две ручные боевые гранаты, а также 75 патронов различных калибров. Все предметы были переданы следственно-оперативной группе для проведения дальнейшего разбирательства, уничтожение опасной находки будут проводить военнослужащие министерства обороны, - сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

Один из владельцев гаражей откопал во время уборки опасные вещи. Фото: Росгвардия Мурманской области

Напомним: под Заозерском инженерное подразделение Северного флота уничтожило опасную находку, которую сделали под Заозерском во время оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России.

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