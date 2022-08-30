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Дом. Семья30 августа 2022 10:54

Огромную красную медузу увидели на берегу Белого моря

Кадрами интересной находки поделилась жительница Мурманска
Ника СВЕТЛОВА
Большую медузу заметили на берегу Белого моря.

Большую медузу заметили на берегу Белого моря.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманчанка Елена Ястребова опубликовала на личной странице в "ВКонтакте" красивые фотографии, сделанные во время поездки в Кандалакшский район. В том числе с большим обитателем моря.

- Прогуливаясь по побережью Белого моря в Зеленоборском, увидели вот такую красоту - красную медузу, - написала Елена Ястребова.

Северяне этим летом часто встречают больших медуз на побережье. Фото: Елена Ястребова / vk.com/djafa1900

Северяне этим летом часто встречают больших медуз на побережье. Фото: Елена Ястребова / vk.com/djafa1900

Напомним: на берег Баренцева моря в июле выбросило медузу размером больше человека.

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