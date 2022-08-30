Огромную красную медузу увидели на берегу Белого моря

Большую медузу заметили на берегу Белого моря. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманчанка Елена Ястребова опубликовала на личной странице в "ВКонтакте" красивые фотографии, сделанные во время поездки в Кандалакшский район. В том числе с большим обитателем моря.

- Прогуливаясь по побережью Белого моря в Зеленоборском, увидели вот такую красоту - красную медузу, - написала Елена Ястребова.

Северяне этим летом часто встречают больших медуз на побережье. Фото: Елена Ястребова / vk.com/djafa1900

Напомним: на берег Баренцева моря в июле выбросило медузу размером больше человека.

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