Огромную красную медузу увидели на берегу Белого моря

Большую медузу заметили на берегу Белого моря.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Мурманчанка Елена Ястребова опубликовала на личной странице в "ВКонтакте" красивые фотографии, сделанные во время поездки в Кандалакшский район. В том числе с большим обитателем моря.
- Прогуливаясь по побережью Белого моря в Зеленоборском, увидели вот такую красоту - красную медузу, - написала Елена Ястребова.
Северяне этим летом часто встречают больших медуз на побережье. Фото: Елена Ястребова / vk.com/djafa1900
Напомним: на берег Баренцева моря в июле выбросило медузу размером больше человека.
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