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Общество30 августа 2022 10:38

Внеочередное заседание Мурманской областной Думы состоится 31 августа

На повестке дня - четыре вопроса
Ника СВЕТЛОВА
31 августа состоится внеочередное заседание Мурманской областной Думы. На повестке дня - четыре вопроса.

31 августа состоится внеочередное заседание Мурманской областной Думы. На повестке дня - четыре вопроса.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

31 августа состоится внеочередное заседание Мурманской областной Думы. На повестке дня - четыре вопроса.

В частности, проект закона о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также расширение льгот для жителей Мурманской области, которые участвуют в спецоперации, и их семей (бесплатное горячее питание для школьников и включение военнослужащих в льготную категорию программы "Свой дом в Арктике").

Начало заседания запланировано на 12.00.

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