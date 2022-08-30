Мурманск вошел в число четырех российских городов для выдачи финских виз

Новые правила будут действовать с 1 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Финляндии приняли решение ограничить выдачу виз россиянам. Для этого будут введены особенные условия, из-за которых в день по всей России будут принимать всего 500 заявлений на право въезда в страну.

- В связи с этим официальный партнер министерства иностранных дел Финляндии по приему визовых заявлений в России VFS Global будет принимать заявления на туристические визы только по понедельникам и только в следующих визовых центрах: Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, - сообщили в финском визовом центре.

Новые правила будут действовать с 1 сентября.

Напомним: выдача финских виз возобновилась только 1 июля. Также летом в Мурманске закрылось Генеральное консульство Норвегии.

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