Голосовой помощник «Ростелекома» решает без участия оператора до 80% обращений на «горячие линии» и в справочные службы

Сервис «Голосовой помощник» работает на основе технологий искусственного интеллекта, распознавания и синтеза речи, объединенных в едином омниканальном платформенном решении. Фото: ПАО Ростелеком

Цифровой сервис для автоматизации справочных служб и «горячих линий» «Голосовой помощник», разработанный в «Ростелекоме», обеспечивает решение до 80% обращений на «горячие линии» контакт-центров и в специализированные справочные службы без подключения оператора. Интеллектуальная информационная система для голосовой коммуникации между роботом и живым человеком по заданному сценарию уже внедрена в разных сферах, включая медицину, энергетику, государственные и муниципальные услуги, банковские сервисы, ритейл и транспорт. Она минимизирует участие оператора в информировании и решении входящих задач пользователей и сокращает затраты на инфраструктуру и ресурсы контакт-центров.

Так, по данным, полученным компанией из исследований эффективности работы голосового помощника в разных проектах, в сфере энергетики и энергосбыта робот закрывает более 80% обращений на линии приема показателей индивидуальных приборов учета, например, при подаче данных о расходе воды, электроэнергии и газа. Продолжительность звонка сокращается на 15-20%. При этом себестоимость звонка, принятого роботом, в три раза ниже себестоимости разговора со специалистом.

Для коммерческих компаний самые востребованные сценарии использования сервиса «Голосовой помощник» — это Smart IVR (интеллектуальная маршрутизация звонка по распознанной из речи тематике обращения), автоматизация работы первой линии поддержки пользователей, целевое информирование о продуктах, событиях и акциях, работа с должниками и cбор обратной связи после общения с пользователем.

- «Ростелеком» обладает обширным опытом автоматизации как коммерческих контакт-центров, так и справочных служб социальной направленности любого масштаба. Такие интеллектуальные сервисы, как «Голосовой помощник», позволяют обеспечивать высокую эффективность работы в условиях динамически меняющейся нагрузки. Это подтверждают около двух десятков проектов цифровизации региональной медицины в период пандемии, которые компания уже реализовала или пилотирует по всей стране. Наше преимущество — это возможность оперативно решить полный комплекс задач автоматизации и повышения эффективности информационного обслуживания по принципу «одного окна» и с единым уровнем качества сервиса, — отмечает Валерий Ермаков, старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментом «Ростелекома».

Сервис «Голосовой помощник» работает на основе технологий искусственного интеллекта, распознавания и синтеза речи, объединенных в едином омниканальном платформенном решении.

Сервис интегрирован с «Виртуальной АТС»: вместе с «Голосовым помощником» заказчику доступен широкий спектр решений для телефонии, включая чат-боты и речевую аналитику. Кроме контекстных маркеров, искусственный интеллект распознает основные эмоции пользователя - позитив, негатив и нейтралитет.

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