Андрей Чибис и Алексей Миллер обсудят газификацию Мурманской области

30 августа в Санкт-Петербурге состоится встреча губернатора Андрея Чибиса и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Фото: Олег ЗОЛОТО

30 августа в Санкт-Петербурге состоится встреча губернатора Андрея Чибиса и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

- Предмет встречи понятен – газификация Мурманской области. Андрей Чибис уже добился поддержки по этому стратегически важному для региона вопросу у Президента России. В пользу проекта говорит много факторов. Рост экономики и ключевых показателей развития региона дает реальные шансы на газификацию, - сообщает Telegram-канал «Мурманск инсайд».

Напомним: в июне Владимир Путин отметил, что Заполярье необходимо уйти от мазутозависимости.

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