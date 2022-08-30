108 жителей Мурманской области заразились коронавирусом за сутки

За сутки от ковида никто не умер. Всего он унес жизни 3 342 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области растет количество заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба, за последние сутки COVID-19 заразились 108 человек. Общее количество подхвативших опасную инфекцию с начала пандемии составляет 136 989 человек.

За сутки от ковида никто не умер. Всего он унес жизни 3 342 человек.

Напомним: в поликлиниках Мурманска открываются дополнительные кабинеты для пациентов с ОРВИ. Вход в них оборудуют отдельно.

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