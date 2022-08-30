Житель Апатитов поверил телефонным мошенникам и перевел им более миллиона рублей

Аферистам грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

62-летнему жителю Апатитов пришлось обращаться в полицию после разговора с "сотрудником банка". Из-за телефонных мошенников доверчивый мужчина лишился всех своих сбережений.

- Накануне северянину позвонили с неизвестного номера. Звонивший мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и пояснил, что мошенники оформили кредит на имя апатитчанина, но банк заблокировал данную операцию. Чтобы все сбережения не ушли к аферистам, северянину нужно было перевести их на безопасный счет, номер которого лжесотрудник пришлет в одном из мессенджеров, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Введенный в заблуждение мужчина через онлайн приложение банка перевел на указанный злоумышленником номер банковского счета 650 тысяч рублей. После этого апатитчанину снова поступил звонок, мошенник сообщил, что необходимо перевести оставшуюся часть денег, хранящуюся на банковском счете, что и сделал пенсионер. Сумма ущерба составила свыше миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Аферистам грозит до пяти лет лишения свободы.

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