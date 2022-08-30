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Общество30 августа 2022 8:47

Жители Мурманской области могут получать электронные квитанции за обращение с ТКО

Северяне могут отказаться от бумажных уведомлений в пользу сообщений на смартфоны
Ника СВЕТЛОВА
Северяне могут отказаться от бумажных квитанций.

Северяне могут отказаться от бумажных квитанций.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Жители Мурманской области могут отказаться от бумажных квитанций за обращение с твердыми коммунальными отходами в пользу электронных счетов. Они могут приходить в виде электронных квитанций, в личный кабинет клиента или через мобильное приложение «АтомЭнергоСбыт».

- Эксперты отмечают значительный рост популярности цифровых каналов коммуникации со стороны клиентов. Так, по сравнению с 2020 годом, процент оплаты услуг через онлайн-сервисы вырос до 24%, - сообщил региональный оператор по обращению с ТКО.

Напомним: с 1 июля в Мурманской области произошло ежегодное повышение тарифов за коммунальные услуги.

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