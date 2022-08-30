В Мурманске мужчина угнал чужой ВАЗ и сдал его на металлолом

Правоохранители забрали ВАЗ и в целости и сохранности вернули владельцу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

23-летний житель Мурманска лишился своего ВАЗа, который припарковал во дворе дома на улице Марата. Утром, проснувшись, он обнаружил, что машина исчезла, и позвонил в полицию. Стоимость авто он оценил в 50 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции нашли злоумышленника. Им оказался безработный 44-летний мурманчанин, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за кражу. Он рассказал, что вечером заметил автомобиль без сигнализации. С помощью автоприцепа мужчина доставил машину в ближайший пункт приема металла, а вырученные деньги успел потратить, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Правоохранители забрали ВАЗ и в целости и сохранности вернули владельцу.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. С мужчины взята подписка о невыезде.

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