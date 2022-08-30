После исчезновения 11-летнего мальчика под Кандалакшей возбудили уголовное дело

Как уточняют в поисковом отряде «ЛизаАлерт», мальчик не говорит. Фото: vk.com/la_murmansk

Вечером 29 августа в садовом некоммерческом товариществе «Урожай» под Кандалакшей пропал 11-летний Руслан Маряшин. Мальчик вышел со двора дома и ушел в неизвестном направлении. Родители сообщили в полицию, что их сын пропал.

- По факту безвестного исчезновения 11-летнего мальчика с целью установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Сейчас к поискам Руслана подключились помимо полиции волонтеры и следователи-криминалисты. Как уточняют в поисковом отряде «ЛизаАлерт», мальчик не говорит.

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