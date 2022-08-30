Стало известно, когда в Мурманске начнется отопительный сезон

В Мурманске начинается отопительный сезон. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске начинается отопительный сезон. С 29 августа тепло будет поступать на социальные объекты, в том числе школы и детские сады. А с первым днем осени - в остальные здания.

- Подписал постановление о начале отопительного сезона в жилищном фонде. Тепло в дома начнет поступать с 8 утра 1 сентября. Руководители организаций, отвечающих за содержание и ремонт жилищного фонда, должны принять все необходимые меры, - написал в своем Telegram-канале глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Напомним: 30 и 31 августа в Мурманской области ожидаются первые заморозки. На фоне ухудшения погоды губернатор Андрей Чибис поручил главам муниципалитетов оперативно принимать решение о начале отопительного сезона.

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