В Североморске случился пожар в подъезде дома на улице Гвардейской

За 10 минут возгорание потушили. К тушению привлекались три единицы техники. Фото: vk.com/sufps48mchs

Вечером 29 августа в Североморске случился пожар на улице Гвардейской, 49. В подъезде дома горели личные вещи жильцов.

- Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Огонь повредил личные вещи, закопчены стены и потолок в подъезде. Ущерб и причина пожара устанавливаются сотрудниками ОФГПН, - сообщает Специальное управление ФПС №48 МЧС России.

За 10 минут возгорание потушили. К тушению привлекались три единицы техники.

Спасатели напоминают, что хранение личных вещей в проходах, коридорах, тамбурах, лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц домов является нарушением требований пожарной безопасности.

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