Тело случайно обнаружила соседка. Житель Оленегорска жестоко убил 36-летнюю женщину

Мужчина не пытался оказать медицинскую помощь северянке. Фото: vk.com/sumurm

Следователи Мончегорска расследуют уголовное дело в отношении 31-летнего оленегорца, который жестоко убил женщину.

- По данным следствия, вечером 25 августа мужчина был в гостях у своей 36-летней знакомой в квартире дома на Молодежном бульваре в Оленегорске. На протяжении нескольких дней они распивали алкоголь. Между ними возникла ссора, после чего северянин нанес женщине множество ударов ножом по различным частям тела. Вскоре она скончалась, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Мужчина не пытался оказать медицинскую помощь северянке, в правоохранительные органы о случившемся не сообщил. Тело женщины случайно заметила соседка через приоткрытую дверь квартиры.

Расследование уголовного дела продолжается.

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