Синоптики прогнозируют в Мурманской области первые заморозки

Жителям Мурманской области стоит приготовится к похолоданию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После аномального тепла в Мурманскую область пришла осенняя погода. Синоптики прогнозируют заморозки в ближайшие дни.

- 30 и 31 августа температура воздуха днем не превысит +7+14 градусов, а ночью 31 августа в некоторых районах области столбики термометров опустятся до отрицательных значений, - предупреждают в гидрометцентре Мурманской области.

Водителей просят быть осторожнее на дорогах, которые станут скользкими.

Напомним: в Хибинах в эти дни может выпасть первый снег.

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