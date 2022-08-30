В кафе Мурманска росгвардейцы задержали буйного мужчину

Сотрудникам кафе пришлось нажать тревожную кнопку. Фото: Управление Росгвардии по Мурманской области

Отдых в кафе закончился для 37-летнего мурманчанина поездкой в отдел полиции. Мужчина пришел в одно из кафе в Октябрьском округе Мурманска, но под воздействием алкоголя стал вести себя буйно.

- Он хамил другим посетителям, матерился на персонал. На замечания и просьбы покинуть заведение не реагировал, - сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

Тогда сотрудники заведения нажали на тревожную кнопку, и на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Мужчине грозит административный протокол за хулиганство.

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