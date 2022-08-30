Под Кандалакшей пропал 11-летний мальчик, который не разговаривает

Пропавшего ребенка ищут с 29 августа. Фото: vk.com/la_murmansk

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в Мурманской области объявили новый поиск. С 29 августа не известно местонахождение 11-летнего Руслана Маряшина, который ушел из садового товарищества «Урожай» под Кандалакшей.

Волонтеры уточняют, что мальчик не разговаривает.

Приметы: рост 146 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза. Был одет в серую кофту, синие штаны и резиновые сапоги.

Сейчас участники отряда готовятся к поискам на местности и собирают для них добровольцев.

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