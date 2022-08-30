Опасные игры. В Мурманской области дети придумали опасное развлечение

Дети переходят дорогу и кланяются машинам. Фото: скриншот видео/ vk.com/murmansk_dtp

Водителей в Мурманской области предупреждают об опасном развлечении детей.

В группе «Мурманск ДТП ЧП» (18+) очевидец опубликовал видео из Зверосовхоза, как несовершеннолетние выходят на проезжую часть, идут по «зебре», а потом останавливаются перед машинами, пропускающими пешеходов, и кланяются им. При этом иногда дети ускоряют шаг и чуть не бросаются под колеса.

- И, вроде, дурного-то ничего не делают, убедились, что пропустили, прошли, "поблагодарили" водителя, все в рамках разрешенной зоны… Но, ребят, дорога - это место повышенной опасности. Не стоит из нее делать место для игры. И родители обязаны провести беседу с малышами на эту тему, - прокомментировала видео Ирина Стороженко.

Ее мнение разделяют многие посмотревшие видео.

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