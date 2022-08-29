В России активизирована «горячая линия» по коронавирусу

Специалисты «Ростелеком Контакт-центра» активизировали работу «горячей линии». Фото: ПАО Ростелеком

«Ростелеком Контакт-центр» напоминает, что на базе номера 8-800-2000-112 действует общероссийская «горячая линия» по коронавирусу. Она организована в партнерстве с АНО «Национальные приоритеты» в рамках проекта Стопкоронавирус.РФ - федеральной кампании по информированию населения о Covid-19, мерах профилактики и борьбы с ним.

Число ежедневно выявляемых пациентов с коронавирусом в России растет с середины лета. За месяц (с 25 июля по 25 августа 2022 года) заболеваемость увеличилась более чем в пять раз, по данным официального портала Стопкоронавирус.РФ. В сложившейся эпидемиологической обстановке необходимо организовать оперативный доступ к актуальной и своевременной информации для граждан.

Специалисты «Ростелеком Контакт-центра» активизировали работу «горячей линии», обновили протоколы системы управления знаниями. В круглосуточном режиме операторы отвечают на вопросы граждан о симптомах заболевания, необходимых процедурах по возвращении в РФ из-за рубежа, предоставляют статистику заболевших и выздоровевших. Кроме того, на «горячей линии» можно записаться на вакцинацию в любом населенном пункте страны.

- Контакт-центр готов к увеличению трафика обращений по коронавирусу. Все сотрудники, занятые в работе линии, прошли специальную подготовку. Мы учитываем опыт информирования населения в предыдущие “волны” заболеваемости и проводим своевременную актуализацию данных, предоставляемых операторами. В контакт-центр можно позвонить с любыми вопросами, связанными с коронавирусом, и получить квалифицированный ответ. База знаний для операторов сформирована при поддержке Минздрава России и Роспотребнадзора, — подчеркнул Сергей Шишмарев, генеральный директор «Ростелеком Контакт-центр».

В пиковую нагрузку в пандемию к работе привлекались до 500 операторов. Всего за 2020–2021 годы на «горячую линию» по коронавирусу поступило свыше 5 млн обращений.

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