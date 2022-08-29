В Мурманской области спрос на педагогов вырос в два раза

На сегодняшний день в регионе открыто около 150 вакансий для преподавателей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К концу лета в Мурманской области в два раза вырос спрос на учителей по различным дисциплинам по сравнению с началом года.

Так, на сегодняшний день в регионе открыто около 150 вакансий для преподавателей.

Предложения о работе есть не только от классических образовательных учреждений, но и от онлайн-школ, организаций из сферы дополнительного образования и различных курсов. В среднем, работодатели готовы платить учителю около 48 тысяч рублей.

- Открываются также и необычные вакансии для учителей. Например, в Мурманской области есть вакансия преподавателя виолончели. Зарплата - до 70 тысяч рублей на руки. Другая вакансия предлагает работу педагогом по робототехнике выходного дня. Обязательным требованием являются любовь к детям и умение с ними общаться, умение объяснять сложное простым языком, знакомство с конструкторами "Лего", - сообщают аналитики hh.ru.

Напомним: в Мурманской области сложился дефицит учителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru