В районе Апатитов мотоциклист пострадал в ДТП

Северянина, получившего травмы, госпитализировали в медучреждение. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На автоподъезде к Апатитам произошло ДТП с участием мотоциклиста. 33-летний мужчина вылетел с проезжей части и оказался в кювете.

- По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением и съехал с дороги с последующим опрокидыванием мотоцикла, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Северянина, получившего травмы, госпитализировали в медучреждение.

Напомним: в Мурманской области столкнулись Renault и Lexus, пострадал один человек. Один из автомобилистов выехал на встречную полосу движения.

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