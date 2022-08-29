В районе Апатитов мотоциклист пострадал в ДТП

Северянина, получившего травмы, госпитализировали в медучреждение.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
На автоподъезде к Апатитам произошло ДТП с участием мотоциклиста. 33-летний мужчина вылетел с проезжей части и оказался в кювете.
- По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением и съехал с дороги с последующим опрокидыванием мотоцикла, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.
Северянина, получившего травмы, госпитализировали в медучреждение.
Напомним: в Мурманской области столкнулись Renault и Lexus, пострадал один человек. Один из автомобилистов выехал на встречную полосу движения.
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