В Кандалакшском районе горит лес на площади 2,4 гектара

При обнаружении лесного пожара просят незамедлительно сообщить в региональную диспетчерскую службу по телефонам: 8-911-338-61-31 и 8-800-100-94-00 или по номеру 112. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кандалакшском районе горит лес на площади 2,40 гектара. Об этом сообщает минприроды Мурманской области.

- Для доставки сил и средств на пожар был задействован вертолет Ми-8. В ликвидации возникшего возгорания участвуют 16 сотрудников противопожарной десантной службы, - отметили в министерстве.

Всего с начала пожароопасного сезона в Мурманской области ликвидировали 40 лесных пожаров на общей площади 190,51 гектара.

При обнаружении лесного пожара просят незамедлительно сообщить в региональную диспетчерскую службу по телефонам: 8-911-338-61-31 и 8-800-100-94-00 или по номеру 112.

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