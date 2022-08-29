На севере Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Непогода сохранится до конца суток 30 августа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области, как и обещали синоптики, испортилась погода.

В связи с этим на севере региона - в Териберке и Печенгском округе, ввели режим повышенной готовности. Выход в море ограничен, так как ветер в порывах будет до 20 м/с, высота волн составит до трех метров.

Непогода сохранится до конца суток 30 августа.

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