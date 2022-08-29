Силач из Мурманска Леонтий Мирошник установил рекорд России по тяге

Силач из Мурманска Леонтий Мирошник принял участие в отборочном этапе турнира Middle East Strongest. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Силач из Мурманска Леонтий Мирошник принял участие в отборочном этапе турнира Middle East Strongest на получение профессиональной карты атлета, который проходил в ОАЭ. Домой северянин вернулся не только победителем Strongman World Cup 2022, но и с новым рекордом России: в тяге он поднял 370 килограммов, показав лучший результат в категории до 105 килограммов.

- Россия – сильная страна, у нас – самые сильные люди, поэтому победа за нами. Мы победили легко и уверенно. Спасибо всем, кто поддерживал и болел за нас! – обратился к болельщикам представитель российской Федерации силового экстрима Василий Грищенко.

Северяне могут увидеть, как был установлен рекорд, в сети есть запись соревнований.

Напомним: Леонтий Мирошник в феврале стал самым сильным человеком планеты. Леон Мирошник в Бразилии дважды обновил рекорд России. В июне 2021 года он принимал участие в Кубке мира по силовому экстриму в Териберке.

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