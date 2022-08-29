В Оленегорске детей отправили в недельную экспедицию к озеру без уведомления МЧС

В Оленегорске прокуратура выявила нарушения требований законодательства об охране жизни и здоровья детей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Оленегорске прокуратура выявила нарушения требований законодательства об охране жизни и здоровья детей. Так, школа организовало шестидневную профильную экспедицию к озеру Пермус для 18 учеников, не предупредив об этом МЧС.

- О запланированном туристическом маршруте учреждение в установленный срок не сообщило. Информация об организации маршрута с участием несовершеннолетних зарегистрирована не была, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Из-за бездействия должностных лиц при возникновении ЧС жизнь и здоровье ребят могли быть повергнуты опасности. Прокуратура города в адрес главы муниципального округа внесла представление. Устранение нарушений и привлечение виновных лиц к ответственности находится на контроле ведомства.

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