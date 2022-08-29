Под Заозерском нашли советские винтовки, гранаты и патроны

Под Заозерском инженерное подразделение Северного флота уничтожило опасную находку. Фото: пресс-служба УФСБ по Северному флоту

Под Заозерском инженерное подразделение Северного флота уничтожило опасную находку, которую сделали под Заозерском во время оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России.

- В районе автодороги в губу Нерпичья на открытом участке местности были обнаружены боеприпасы и стрелковое оружие советского производства времен Великой Отечественной войны: винтовка Мосина и затвор к ней, семь гранат РГД-33, 189 патронов 7,62х54 миллиметра, - рассказали в пресс-службе УФСБ по Северному флоту.

Уничтожили находку для того, чтобы оружие и боеприпасы не попали в незаконный оборот. Фото: пресс-служба УФСБ по Северному флоту

Уничтожили находку для того, чтобы оружие и боеприпасы не попали в незаконный оборот.

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