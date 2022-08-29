Жителя Мурманской области ждет суд за попытку сбыта 58 килограммов амфетамина и кокаина

Северянину грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: УМВД по Мурманской области

40-летнего жителя Мурманской области будут судить по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ, а именно за попытку сбыта наркотиков в особо крупном размере.

Так, через Интернет мужчина вступил в преступный сговор с неизвестным. Получив от последнего информацию о местонахождении тайника с наркотиками, будучи в другом регионе, злоумышленник забрал вещества и поехал в Заполярье, чтобы в дальнейшем заняться их продажей. Однако северянина задержали.

- В скрытых полостях салона его автомобиля оперативники обнаружили 59 пакетов из полимерной пленки с порошкообразным веществом внутри. Исследование установило, что мужчина перевозил в автомобиле пакеты с амфетамином. Также в одном из пакетов обнаружен кокаин, массой более 200 граммов, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В общей сложности полицейские изъяли из оборота свыше 58 килограммов наркотиков.

Уголовное дело в отношении северянина направлено в суд. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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