В Полярных Зорях с 1 сентября начнут давать отопление в жилые дома

Администрация Полярных Зорь сообщила о начале отопительного сезона в городе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Полярных Зорь сообщила о начале отопительного сезона в городе.

- Начинаем подключать отопление с 8.00 30 августа в социальных объектах (детские сады, школы, учреждения культуры и т.п.); с 8.00 1 сентября - в жилых домах, - уточнили в администрации.

Напомним: губернатор Андрей Чибис поручил главам муниципалитетов внимательно следить за прогнозом погоды и ориентироваться на то, что северяне не должны мерзнуть в своих домах.

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