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Дом. Семья29 августа 2022 11:46

"Стучат лапками, когда кормушка пустая": у жительницы Апатитов гостят белочки

К жительнице Апатитов через окно приходят в гости белки
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Белочки побаиваются, но все же идут за угощением. Фото: скрин видео

Белочки побаиваются, но все же идут за угощением. Фото: скрин видео

К жительнице Апатитов повадились ходить в гости белочки. Рыжие красавицы знают, что у окошка их ждет угощение, а потому запрыгивают прямо в квартиру. Пушистики немного побаиваются, но желание отведать вкусного все же берет свое.

- Полакомиться приходят три белки. Еще и лапками по окну стучат, если кормушка пустая, - пишет на личной странице в соцсетях Анна Марчук, которая подкармливает своих новоиспеченных "питомцев".

Милых белочек сняли на видео.

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