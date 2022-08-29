"Стучат лапками, когда кормушка пустая": у жительницы Апатитов гостят белочки

Белочки побаиваются, но все же идут за угощением. Фото: скрин видео

К жительнице Апатитов повадились ходить в гости белочки. Рыжие красавицы знают, что у окошка их ждет угощение, а потому запрыгивают прямо в квартиру. Пушистики немного побаиваются, но желание отведать вкусного все же берет свое.

- Полакомиться приходят три белки. Еще и лапками по окну стучат, если кормушка пустая, - пишет на личной странице в соцсетях Анна Марчук, которая подкармливает своих новоиспеченных "питомцев".

Милых белочек сняли на видео.

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