Вспомнил о 23 февраля? Житель Мурманска оставил магазин без бритв, носков и трусов

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Мурманска "обчистил" местный магазин, похитив товары на сумму в 9 тысяч рублей. Мужчина положил глаз на товары, которые являются типичными подарками на 23 февраля.

- Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей. Было установлено, что вечером в торговый зал магазина зашел покупатель. Он целенаправленно направился к прилавкам с промышленными товарами. Уличив момент, когда рядом продавцов не было, мужчина взял с прилавка бритвенные станки, носки, трусы и спрятал их под куртку, а затем ушел, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

35-летнего вора задержали. Мурманчанин уже ранее привлекался к уголовной ответственности. Тот раскаялся и рассказал полицейским, что украденное успел продать случайным знакомым, а деньги потратил.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы. С северянина взята подписка о невыезде.

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