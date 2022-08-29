В Мурманской области участники СВО смогут получить 1,5 миллиона рублей на строительство или покупку дома

Также депутаты рассмотрят предложение о бесплатном горячем питании для детей таких военнослужащих. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Правительство Мурманской области предлагает расширить набор льгот для участников СВО из Мурманской области и их семей.

Как сообщил губернатор Андрей Чибис, на этой неделе Мурманская областная Дума рассмотрит законопроект о включении военнослужащих в льготную категории программы "Свой дом в Арктике", чтобы они смогли получить 1,5 миллиона рублей на строительство дома, покупку готового или домокомплекта.

Также депутаты рассмотрят предложение о бесплатном горячем питании для детей таких военнослужащих.

Напомним: единовременная выплата для жителей Мурманской области, заключивших контракт на участие в спецоперации, будет увеличена в три раза и составит 300 тысяч рублей вместо 100 тысяч.

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