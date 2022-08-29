Ярмарка "На Севере - учиться!"-2022 в Мурманске: расписание, программа, праздник

Для гостей открыто несколько тематических фотозон, есть качели и торговые точки с канцелярией, едой и сувенирами.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
На минувших выходных в Мурманске открылась ярмарка "На Севере - учиться!", приуроченная ко Дню знаний. Рассказываем, что можно на ней посетить.
Для гостей открыто несколько тематических фотозон, есть качели и торговые точки с канцелярией, едой и сувенирами.
Ежедневно с 11.00 до 19.00 работает домик для поздравлений, где можно бесплатно отправить открытку. Также ежедневно с 11.00 до 19.00 работают фуд-корт и арт-базар.
Развлекательная программа ярмарки пройдет 1,3 и 4 сентября в 15.00 до 17.00. Интерактивная техническая выставка будет работать в эти же дни с 11.00 до 19.00. 1 сентября с 13.00 до 17.00 можно будет увидеть видеоспиннер.
Напомним: в День знаний на Пяти Углах пройдет большой праздник для школьников.
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