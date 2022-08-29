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Происшествия29 августа 2022 7:30

33-летней жительнице Мурманска грозит до пяти лет лишения свободы за нападение на полицейского

Женщину задержали во время пьяной ссоры
Ника СВЕТЛОВА
До пяти лет лишения свободы или принудительных работ, штраф до 200 тысяч рублей или арест до полугода грозит 33-летней мурманчанке.

До пяти лет лишения свободы или принудительных работ, штраф до 200 тысяч рублей или арест до полугода грозит 33-летней мурманчанке.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

До пяти лет лишения свободы или принудительных работ, штраф до 200 тысяч рублей или арест до полугода грозит 33-летней мурманчанке. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, в отношении северянки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

- В ночь с 19 на 20 августа в квартире одного из домов на проспекте Героев-североморцев пьяная мурманчанка поссорилась со своими знакомыми. На место вызвали наряд полиции, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Женщину доставили в отдел полиции, где она продолжила вести себя буйно и во время составления административного протокола ударила одного из полицейских ногой.

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