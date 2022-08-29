В Мурманской области 750 пенсионеров судились за компенсацию проезда к месту отдыха на личном автомобиле

Глава региона поблагодарил за поддержку инициативу председателя правительства Михаила Мишустина и заместителя председателя Татьяну Голикову. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Правительстве РФ поддержало инициативу правительства Мурманской о изменении правил компенсации затрат на проезд пенсионеров к месту отдыха на личном транспорте. Теперь северянам будет проще бесплатно путешествовать раз в год. Ранее добиваться возмещения затрат приходилось через суд.

- За последнее время 750 пенсионеров из Мурманской области вынуждено получили отказ от Пенсионного фонда, проходили через судебные процедуры. Их иски были удовлетворены, и люди получили компенсацию. Но теперь эта бюрократическая волокита будет снята, - сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.

Глава региона поблагодарил за поддержку инициативу председателя правительства Михаила Мишустина и заместителя председателя Татьяну Голикову.

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