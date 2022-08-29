Для участников СВО и их семей из Мурманской области введут новые льготы

Мурманская областная Дума проведет первое заседание после летнего перерыва. Фото: Мурманская областная Дума

Мурманская областная Дума на ближайшем заседании, которое состоится на этой неделе, рассмотрит предложение по введению новых льгот для участников спецоперации и их семей.

- В частности, это бесплатное горячее питание для школьников без планки уровня доходов и включение участников СВО и их семей в приоритетную группу программы "Свой дом в Арктике", они смогут получить до 1,5 миллиона рублей. Я убежден, что облдума нас поддержит и все будет принято, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Ранее в регионе в три раза до 300 тысяч рублей увеличили размер единовременной выплаты для тех северян, кто заключит контракт на участие в спецоперации.

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