Стало известно, когда в Мурманской области включат отопление в жилых домах

К 1 сентября отопление появится во всех школах и детских садах Мурманской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области готовятся к новому отопительному сезона. С 28 августа тепло начнут подавать в социальные объекты, в том числе в школы и детские сады. К 1 сентября все учреждения должны быть прогреты.

- Что касается жилых домов, я прошу органы местного самоуправления внимательно смотреть за прогнозом, оценивать ситуацию и принимать решения, - отметил на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис.

Министра энергетики и ЖКХ Алексея Лыженкова глава региона попросил контролировать процесс и возникающие трудности решать в ручном режиме. Также Андрей Чибис поручил с 1 сентября запустить "горячую линию", чтобы северяне могли сообщить о холоде в домах и иных тематических проблемах.

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