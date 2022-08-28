В Мурманской области ожидаются дожди и похолодание до +10

29 августа ветер отвернет к северным румбам и продолжится адвекция холодных воздушных масс. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На Мурманскую область надвигается похолодание. Под влиянием циклона, смещающегося с северных районов Норвежского моря на юг Баренцева, погода будет меняться.

- 29 августа ветер отвернет к северным румбам и продолжится адвекция холодных воздушных масс. Ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный, днем местами сильный. Температура воздуха ночью +5+10, днем 10+15 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: жители Мурманской области могут заработать до 400 тысяч рублей на сборе грибов и ягод.

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