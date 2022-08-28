В Мурманской области пострадал в ДТП водитель грузовика

На 1489 километре автодороги Р-21 "Кола" опрокинулся грузовик. Фото: vk.com/szrpso

27 августа в Мурманской области произошло ДТП с пострадавшим. Так, на 1489 километре автодороги Р-21 "Кола" опрокинулся грузовик. На место происшествия выезжали спасатели.

- Водитель грузового авто оказался заблокирован в кабине. Спасатели деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательный отряде МЧС России.

Напомним: в Мурманске ищут очевидцев смертельного ДТП с участием байкера. Авария произошла 27 июля.

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