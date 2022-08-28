Двое жителей Мурманской области перевели мошенникам 800 тысяч рублей

Ранее потерпевшие слышали о подобных способах мошенничества.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
49-летняя жительница Ковдора и 55-летний мужчина из Кандалакши стали жертвами телефонных мошенников.
Так, женщине позвонили из Москвы, абонент представилась сотрудницей безопасности банка. Та сообщила северянке о попытке несанкционированного списания денег. Она убедила ковдорчанку срочно перевести деньги на "безопасный счет".
- Введенная в заблуждение женщина последовала указаниям лжесотрудника и перевела 600 тысяч рублей на продиктованный злоумышленницей счет. После этого телефон "сотрудницы банка" оказался выключен, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
Другой случай произошел с 55-летним жителем Кандалакши. Звонивший сообщил, что якобы злоумышленники пытаются оформить на имя северянина кредит в 200 тысяч рублей, поэтому нужно самому срочно оформить кредит и перевести все деньги на безопасный счет банка. Мужчина так и поступил, а затем аферисты перестали выходить на связь.
Ранее потерпевшие слышали о подобных способах мошенничества, но были уверены, что общаются именно с сотрудниками банка.
По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ.
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